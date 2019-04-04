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İYİ Parti'nin Yunusemre ilçesinde yaptığı itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz: - "Hem 15 mahalledeki hem de ilçe merkezindeki sandıkların yeniden sayılması talebimiz reddedildi, hesaplarımıza göre 61 oy öndeyiz"

MANİSA (AA) - İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Yunusemre ilçe merkezi ile 15 mahalledeki sandıkların yeniden sayılması talebiyle yaptıkları itirazın İl Seçim Kurulunca reddedildiğini söyledi.

Eryılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantında, resmi olmayan sonuçlara göre 21 oy farkla kaybettikleri seçim sonucuna itiraz ettiklerini hatırlattı.

İlçe Seçim Kurulunun müracaatlarını kabul etmediğini, bunun üzerine İl Seçim Kuruluna başvurduklarını belirten Eryılmaz, "Hem 15 mahalledeki hem de ilçe merkezindeki sandıkların yeniden sayılması talebiyle yapılan itirazımız reddedildi. Hesaplarımıza göre 61 oy öndeyiz, ama bu seçimi bize vermek istemiyorlar. İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna da gittik. İl Seçim Kurulu, ilçeye itirazımız olmadığını gerekçe göstererek taleplerimizi reddetti. Devletin her kademesine de itiraz dilekçesi vereceğiz. Oy kullanan her vatandaşın kullandığı oylarına sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Çerçi ile Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li adayı Kürşad Mithat Özkan yarışmıştı. Seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre Çerçi, Özkan'dan 61 oy fazla alarak başkan seçilmişti.

İtiraz üzerine ilçe seçim kurulunun kararıyla geçersiz oyların yeniden sayılması üzerine Mehmet Çerçi, bu kez seçimi 21 oy farkla önde tamamlamıştı.

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İlçe Seçim Kurulu itiraz Manisa seçim 2019 Yunusemre

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