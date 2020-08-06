İyi ve kaliteli çayın sırrı belli oldu! Paketi açar açmaz bunu görüyorsanız...

Çay, ülkemizde herkesin resmen bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Öyle ki bazılarımızın çay içmediği gün sayısı, akılda tutulacak kadar az. Evde çay kalmamış olma ihtimali, ekmek olmamasından daha çok korkutuyor bizleri. Böylece eskisi bitmeden yenisini alıyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtarır bizi bir bardak çay. Ancak keyfine düşkün bir millet olduğumuzdan, öyle her çayı içmeyiz. Çaydan en iyi verimi alabilmek için bu yazıyı okumaya devam etmelisiniz! İşte iyi ve kaliteli bir çayın olmazsa olmazları!

TOZ BULUTU

Daha önce duymamış olabilirsiniz ama iyi çayı anlamanın önemli bir adımı da; paketi ilk açtığınızda gösterdiği reaksiyondur. Yapmanız gereken tek şey paketi açmak. Eğer havaya toz saçıyorsa o çayı kullanmamalısınız.

KOKUSU

Çayı sevmemizin en önemli sebeplerinden biri de o yumuşak kokusudur. Koku, iyi bir kalite ölçerdir. Bu yüzden paketi açtığınız gibi çayı koklamanız gerekir. Burnunuza sert ve ağır bir koku geliyorsa, duyularınıza güvenin ve bir daha o markayı kullanmayın. Çünkü bu, çayın bayat olduğunu ya da çaya esansiyel yabancı ürünlerin karıştırıldığını gösteriyor. İyi bir çayın hafif, ferah, bir kokusu olur.