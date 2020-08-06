İyi ve kaliteli çayın sırrı belli oldu! Paketi açar açmaz bunu görüyorsanız...

Çay, ülkemizde herkesin resmen bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Öyle ki bazılarımızın çay içmediği gün sayısı, akılda tutulacak kadar az. Evde çay kalmamış olma ihtimali, ekmek olmamasından daha çok korkutuyor bizleri. Böylece eskisi bitmeden yenisini alıyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtarır bizi bir bardak çay. Ancak keyfine düşkün bir millet olduğumuzdan, öyle her çayı içmeyiz. Çaydan en iyi verimi alabilmek için bu yazıyı okumaya devam etmelisiniz! İşte iyi ve kaliteli bir çayın olmazsa olmazları!
TOZ BULUTU
Daha önce duymamış olabilirsiniz ama iyi çayı anlamanın önemli bir adımı da; paketi ilk açtığınızda gösterdiği reaksiyondur. Yapmanız gereken tek şey paketi açmak. Eğer havaya toz saçıyorsa o çayı kullanmamalısınız.
KOKUSU
Çayı sevmemizin en önemli sebeplerinden biri de o yumuşak kokusudur. Koku, iyi bir kalite ölçerdir. Bu yüzden paketi açtığınız gibi çayı koklamanız gerekir. Burnunuza sert ve ağır bir koku geliyorsa, duyularınıza güvenin ve bir daha o markayı kullanmayın. Çünkü bu, çayın bayat olduğunu ya da çaya esansiyel yabancı ürünlerin karıştırıldığını gösteriyor. İyi bir çayın hafif, ferah, bir kokusu olur.
BOYU
Çayın iyi olup olmadığı yapraklarının boyundan da anlamanız mümkün. Çay yapraklarının boyu aynı ve koyu renkte olmalı. Ayrıca içinde ip ya da toz parçası olmamalı. Aksi takdirde kalitesiz bir çay demektir.
KIVRIMI
Çayın kalitesini anlamanın bir başka yolu ise yaprağın şekline bakmaktan geçer. Çay yapraklarının şekillerinin düz değil, kıvrımlı olması şarttır. Bükülmüş, parlak ve kıvrımlı yaprakları olan bir çay iyi bir çay içeceğiniz anlamına gelir.
SU
Çayı demlerken kullandığınız su, çayınız kadar temiz ve kaliteli olmalı. Çeşme suyu yerine damacana suyu kullanmak iyi bir sonuç almanızı sağlar. Daha önceden kaynatıp soğuyan suyu kullanmamalısınız.
DEMLİK
Çayın tadını tam olarak almanız açısından metal demlikler yerine porselen tercih etmelisiniz.
DEM RENGİ
Diyelim yukarıdaki önerileri dikkate aldınız ve tüm kalite kontrol testlerinden geçti. Çayı demleyin ve rengine bakın. Parlak ve partikülsüz bir çay görüyor olmanız gerekir.
DEMLEME STİLİ
Çayı nasıl demlediğiniz de çok önemli. Su çaydanlıkta kaynarken demliği içi boş bir halde koyun ve ısıtın. Su kaynadıysa, ocağı kapatın. Fokurdama sona erdiğinde, demliğe suyu uzak bir mesafeden dökün. 20 dakika kadar bekleyin. Artık çayınızı afiyetle içebilirsiniz.
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