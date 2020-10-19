İyi yönetilen devletler diktatörlüklere göre daha derin bir çöküş yaşadı

Purdue Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, modern çağ öncesine ait 30 farklı toplum incelendi. Bu toplumlar arasında Roma İmparatorluğu, Çin’in Ming Hanedanlığı, Hindistan’daki Moğol İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti gibi topluluklar var. Yapılan araştırma, bu toplumlardaki doğru liderliğe rağmen, adil toplumların kalıcılık açısından iyi olmadığını keşfeden araştırmacılar şaşırdı.
Modern çağ öncesi devletler, modern devletlerden çok da farklı değildi. Chicago Field Museum küratörü ve araştırmanın yazarı Gary Feinman, Phys.org’a yaptığı açıklamada bazı modern öncesi devletlerin iyi yönetime sahip olduğunu ve bugün gördüğümüz demokratik bazı ülkelerden farksız olduğunu söyleyerek “Bu devletler iyi yönetimlere sahipti. Bu devletler otokratik yönetimlere göre biraz daha uzun süre ayakta kalmış olsa da, yaşadıkları çöküş daha derin ve şiddetli oldu” dedi.
Feinman, bu toplumlarda seçim olmadığını; ancak servet ve güç yoğunluğunu denetlemek ve dengelemek için farklı yöntemleri olduğunu söyleyerek “Hepsinin sosyal refahı artırmak, halkın kendisini ifade edebilmesi için gereken araçları vardı” dedi.
15. yüzyıl civarında, Ming Hanedanı'nın sarayı.
Yine de bazıları bunu yönetime duyulan saygısızlık, tarihsel liderlere karşı savunmasızlık olarak tanımlıyor. Tıpkı daha eşitlikçi devletlerdeki sosyal beklentileri baltalayan Roma İmparatoru Commodus gibi. Commodus, devraldığı istikrarsız durumu onarmak yerine gücünü ve şöhretini artırmayı tercih ederek, hükümdar gibi değil, bir gladyatör gibi davrandı. Commodus’un uğradığı suikast Roma İmparatorluğu’nun çöküşünü hazırladı.
Feinman’a göre günümüzün politik değişimleri ve belirsizliğinde bazı parallelikler var. Feinman bu paralellikler hakkında “Çevremde gördüklerim ve dünya tarihi incelemelerinde gözlemlediklerim birbirine benziyor. Aslında tarihçiler ve arkeologlar için, bugün düne çok benziyor” dedi.
Geçmişteki toplumların hatalarından öğrenilecek çok şey olduğunu söyleyen Feinman “Tarih bize bir şeyler anlatıyor. Geçmiş tam olarak aynı şekilde tekrar etmese de aralarında büyük benzerlikler bulunuyor. Bu da geçmişten alınabilecek dersler olduğunu gösteriyor” dedi.