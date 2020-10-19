İyi yönetilen devletler diktatörlüklere göre daha derin bir çöküş yaşadı

Purdue Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, modern çağ öncesine ait 30 farklı toplum incelendi. Bu toplumlar arasında Roma İmparatorluğu, Çin’in Ming Hanedanlığı, Hindistan’daki Moğol İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti gibi topluluklar var. Yapılan araştırma, bu toplumlardaki doğru liderliğe rağmen, adil toplumların kalıcılık açısından iyi olmadığını keşfeden araştırmacılar şaşırdı.

Modern çağ öncesi devletler, modern devletlerden çok da farklı değildi. Chicago Field Museum küratörü ve araştırmanın yazarı Gary Feinman, Phys.org’a yaptığı açıklamada bazı modern öncesi devletlerin iyi yönetime sahip olduğunu ve bugün gördüğümüz demokratik bazı ülkelerden farksız olduğunu söyleyerek “Bu devletler iyi yönetimlere sahipti. Bu devletler otokratik yönetimlere göre biraz daha uzun süre ayakta kalmış olsa da, yaşadıkları çöküş daha derin ve şiddetli oldu” dedi.

Feinman, bu toplumlarda seçim olmadığını; ancak servet ve güç yoğunluğunu denetlemek ve dengelemek için farklı yöntemleri olduğunu söyleyerek “Hepsinin sosyal refahı artırmak, halkın kendisini ifade edebilmesi için gereken araçları vardı” dedi.