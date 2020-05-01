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İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Yasa dışı internet olarak nitelenen 'dark web'de (karanlık web) iyileşen koronavirüs (Covid-19) hastalarının kanlarının satıldığı ortaya çıktı.

İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı!

Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda.

NTV'de yer alan habere göre iyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasa dışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

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