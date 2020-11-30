İyot eksikliği gebeliği tehlikeye sokabilir mi?

İyot, vücudumuzdaki eser elementlerden bir tanesidir. İyotun en büyük görevi; tiroid bezinde, tiroid hormonunun sentezinde görev almasıdır.

Tiroid bezindeki hormon sentezinde en önemli basamak, iyotun alınmasıdır. İyot, tiroid hormonuna dönüştükten sonra vücutta birçok sistemin düzenlenmesinde görev alır. Bunların içerisinde en önemli kısım; bazal metabolizma hızıdır. Yani vücudumuzun temelde, organ ve görevlerinin işlevlerini nasıl yöneteceğinin en önemli belirleyicisi tiroid hormonlarıdır. Vücut bu sayede hem ısısını düzenler hem de organizma hızına karar verir.

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Tiroid hormonu dengesinin normal olması ve annenin iyot alınımının düzenli olması gebelik döneminde hayati önem taşır.

Gebeliğin başlaması ile birlikte anne adayı kilo alır ve vücutta iyot ihtiyacı artar. Hem anne karnındaki bebeğin gelişmesi hem de tiroid hormonu sentezi için, gebelik döneminde vucudun iyot ihtiyacı normalden yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla artar.

Amerikan Tiroid Cemiyeti’nin önerilerine göre, gebelik planlayan ve gebe olan hastaların tamamının diyetlerinde, günlük 150 mcg iyot içeren oral destek verilmelidir. En uygun planlama; gebelikten 3 ay önce başlayıp, gebelik süresinde devam etmektir.

Endemik yani sık iyot eksikliğine bağlı problemlerin görüldüğü ülkelerde, mutlaka desteğin sağlanması önemlidir.