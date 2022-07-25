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İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kaldılar! Aralarında savcı ve hakimlerin de olduğu 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

25.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yasak olmasına rağmen izinsiz doğa gezisine çıkan 15 kişi, kanyonda mahsur kaldı. Çoğunluğunun hakim ve savcılardan oluştuğu öğrenilen 15 kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşlara uyarılarda bulunarak kanyonlara girmeden önce Kaymakamlıktan izin almaları gerektiğini söyledi.

İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kaldılar! Aralarında savcı ve hakimlerin de olduğu 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

Korkutan olay Şimşir Deresi Aslandibi mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Karabük’e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi. Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı. Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, kurtarma çalışmalarını beraberindeki Kaymakam Yasin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile takip etti. Gürel, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler” dedi.

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Olayın haber edilmesinin ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktaran Gürel, “Kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibarıyla 6 arkadaşımız kurtarıldı. Diğer arkadaşların da kısa bir süre sonra gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Gürel, kanyonlara girmeden önce Kaymakamlıktan izin almaları gerektiğini ve yanlarında bir rehber bulundurmaları gerektiğini söyledi.

İHA

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Karabük doğa yürüyüşü
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