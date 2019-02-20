HABER

"İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz" - "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz" - "Biz artık bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir duruş sergilemek zorundayız"

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz." dedi.

Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merhum bakanlardan Güzel'in ülke siyaseti için önemli bir isim olduğunu belirtti.

Güzel'in adının önemli bir tesise verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurum, alt ve orta gelir grubundan insanların yaşadığı mahalledeki tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, millet kıraathanesi, profesyonel futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları bulunduğunu kaydetti.

Kurum, İzmir'in Bayraklı ilçesinde kopan kayaların evlerin üzerine düşmesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz. Çiçek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek suretiyle TOKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, inşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

- "Kentsel dönüşümde kararlı duruş sergilemek zorundayız"

İstanbul Kartal'daki acı olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, "Biz kentsel dönüşümden çok çektik. Depremlerde insanlarımızı kaybettik, çok sayıda insanımız yaralandı, yüklü miktarda mal kaybımız oldu. Biz artık bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir duruş sergilemek zorundayız." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet etme derdinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, vatandaşın hizmet ve yaşam kalitesini artırmak istediklerini, Gaziantep'in de bu konuda önemli aşamalar elde ettiğini aktardı.

Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerden Türkiye'nin daha güçlü çıkarak yoluna devam etmesi gerektiğine değinerek, "Biz çamur siyasetiyle değil, hizmet siyasetiyle yarışıyoruz. Yolumuza da böyle devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla açılışını gerçekleştirdiği millet bahçesini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Gezisi sırasında çocuklarla futbol oynayan Kurum, penaltı denemesi yaptı, çocuk kütüphanesinde çocuklarla şarkı söyleyip, davul çaldı.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayraklı Gaziantep izmir Kentsel Dönüşüm Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul'da bir binada patlama!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Park etmek isterken şaha kalktı!

Park etmek isterken şaha kalktı!

Palu ailesi gerçekleri iddianamede! Her satırı kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İşte 'Palu' gerçekleri! Kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.