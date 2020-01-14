İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'cemevleri' kararı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevleri konusunda önemli bir karara imza attı. Meclis, oy çokluğuyla; Selçuk, Aliağa, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerindeki cemevlerinin kentin imar planına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi.

'KAMU VİCDANININ GEREĞİNİ YERİ GETİRMİŞ OLUYORUZ'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karar hakkında, "Değil bir ay, bir dakika ertelemeye bile hak olmadığını düşünüyorum" dedi. Tunç Soyer, "Bizim temelde dayanağımız kamu vicdanıdır. Biz kamu vicdanının gereğini yerine getirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye meclis toplantısını izlemek için belediye binasına gelen Alevi-Bektaşi toplumunun temsilcileri ise kararı memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: İHA

