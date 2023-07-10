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  4. İzmir'de 2 ilçede birden orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, görenler hemen ekipleri aradı: Karadan ve denizden tahliye başladı

İzmir'de 2 ilçede birden orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, görenler hemen ekipleri aradı: Karadan ve denizden tahliye başladı

10.07.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Dumanları görenler ihbarda bulundu, bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney'den tahliye açıklaması geldi.

İzmir'de 2 ilçede birden orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, görenler hemen ekipleri aradı: Karadan ve denizden tahliye başladı

Karadeniz bölgesi sellerle mücadele ederken Ege'de ise orman yangınları meydana geliyor. Aliağa ve Menderes ilçelerinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangınları korkuttu. Kara ve hava araçları yangınları söndürmek için bölgeye sevk edildi. Öte yandan Aliağa'da vatandaşlar karadan ve havadan tahliye edilmeye başlandı.

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DUMANI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

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Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına  5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

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KAYMAKAM GÜNEY: VATANDAŞLARIMIZI KARADAN VE DENİZDEN TAHLİYE EDİYORUZ

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise “Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

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(DHA-İHA)

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