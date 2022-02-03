HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümü yasa boğmuştu! Acılı anne: Oğlum var dur dememe rağmen gaz bastı

İzmir'de 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümü yasa boğmuştu! Acılı anne: Oğlum var dur dememe rağmen gaz bastı

03.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl 27 Mayıs'ta İzmir'de ehliyetsiz sürücü Arzu Döş kullandığı otomobille Emirhan’a çarpıp, park halindeki İbrahim Dal’a ait minibüse sıkıştırıp ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Emirhan'ın acılı annesi, 'Oğlum var, dur' dememe rağmen otomobil sürücüsü gaza bastı'' diyerek o anları anlattı.

İzmir'de 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümü yasa boğmuştu! Acılı anne: Oğlum var dur dememe rağmen gaz bastı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçen yıl 27 Mayıs'ta, Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin çocukları Emirhan'a evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobil ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan küçük Emirhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ MİNİK EMİRHAN'I DA KUSURLU BULMUŞTU

Hazırlanan bilirkişi raporunda Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis minibüsünün sahibi İbrahim Dal da sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilirkişi raporunda Emirhan'ın da kusurlu bulunmasına rağmen iddianamede buna değinilmedi.

Screenshot_27

'ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN MİNİBÜSE KIRDIM'

Tutuksuz sanıklar, Karşıyaka 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıklar Arzu Döş ve İbrahim Dal’ın yanı sıra Emirhan'ın annesi Saadet Çoğalan, babası Mustafa Çoğalan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ilk olarak söz verilen Arzu Döş, Emirhan'ın aniden önüne çıktığını savunarak, "Ehliyet almak için kursa başvurmuştum. Sürücü kursundan geliyordum. Olay günü pratik yapmak için hocamın da tavsiyesiyle kardeşim İbrahim'in arabasının şoför koltuğuna oturdum. İbrahim Ekiz de yan koltuğa oturdu. Örnekköy'den Serinkuyu'ya doğru hareket ettim. 6708 Sokak'a geldiğimde sağa dönüş yapacaktım. Ancak sağ tarafta 2 metre uzunluğunda duvar bulunduğundan kör nokta kalıyordu ve dönüş yapacağım kısmı göremiyordum. Aynı zamanda sağ tarafta kaldırım üzerinde park halinde minibüs ve konteyner vardı. Vitesi 1'e aldım. Geniş açıyla dönmeye başladığım sırada önüme bir anda çocuk çıktı. Çocuğun o anda nereden çıktığını fark edemedim. Çarpmamak için direksiyonu park halindeki minibüse doğru kırdım. Ancak, çocuk benim kullandığım araç ile minibüs arasında sıkıştı. Sonra araçtan indim ve çocuğu kucağıma aldım" dedi.

Screenshot_28

'KAZA ANINI GÖRMEDİM'

Sanık Döş'ün ardından söz verilen İbrahim Dal ise kaza anını görmediğini belirterek, "Minibüsümü olay günü evimin önünde tekerleklerin bir kısmı kaldırımda olacak şekilde park ettim. Daha sonra eve çıktım. Bağrışmalar gelince dışarı çıktığıma kucakta bir çocuk gördüm. Çocuk araçların arasında sıkışmış değildi" diye konuştu.

Eşinin evini yaktığı Pınar Kayadelen'den yardım çığlığı! &quot;Çocuğu içerdeyken evi yakan, çıktığında beni de öldürür&quot;Eşinin evini yaktığı Pınar Kayadelen'den yardım çığlığı! "Çocuğu içerdeyken evi yakan, çıktığında beni de öldürür"

'OĞLUM VAR DUR DEDİM, GAZA BASTI'

Sanıkların ardından müştekilere söz verildi. Emirhan'ın annesi Saadet Çoğalan, sanık Döş'ün akülü bir arabaya çarptıktan sonra yeniden gaza basıp Emirhan'ın ölümüne neden olduğunu söyleyerek, "Olay günü evin önünde duruyordum. Oğlum da arkadaşıyla kaldırımda, İbrahim Dal'a ait servis minibüsünün önünde oynuyordu. Yol üzerinde değildi. Bu esnada bir araç rampayı döndü. Minibüsün tam yanında bulunan akülü çocuk arabasına çarpıp durdu. Oğlum bu esnada halen servis arabasının önünde oynuyordu. Oğluma doğru koşmaya başladığım esnada, sanık Arzu Döş ile göz göze geldim. 'Oğlum var, dur' dedim. Buna rağmen sanık tekrar gaza bastı. Servis aracına çarptı. Oğlum otomobille servis aracı arasına sıkıştı. Bunun üzerine sanık Döş, otomobiliyle biraz geriye gitti. Ardından da otomobilden inip oğlumu kucağına aldı" dedi.

Duruşmada dinlenen baba Mustafa Çoğalan da sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Screenshot_29

'ÇARPTIKTAN SONRA KUCAĞINA ALDI'

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Aynı mahallede oturan Nurcan Yener, "Olay günü komşularımla birlikte apartmanımızın kapısının önünde kaldırımda duruyorduk. Çocuklar da kaldırım üzerinde minibüsün tam önünde oynuyorlardı. Saadet'in, 'Dur, çocuğum orada' dediğini duyduktan sonra o yöne baktım. U dönüşü yapan otomobil Emirhan'a çarpıp servis minibüsüne sıkıştırdı. Sanık, daha sonra arabadan inip çocuğu kucağına aldıktan sonra yan tarafa doğru yürüdü" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarından Nurcan Yalçın da sanığın durduktan sonra yeniden gaza basarak Emirhan'ın ölümüne neden olduğunu ifade ederek, "Sanığın kullandığı araba kaldırımın üzerinde bulunan akülü arabaya çarpıp durdu. Sonra biraz geri gitti. Emirhan oradan çıkarken yeniden gaza bastı ve çocuğun üzerine doğru araçla ilerleyip çarptı" diye konuştu.

Mahkeme hakimi diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Regaip Kandili'nde ne yapılır? Ne dağıtılır?Regaip Kandili'nde ne yapılır? Ne dağıtılır?
Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlılarıHer biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları
TikTok aşkı başını yaktı! ''Kızımı da alıştırmış''TikTok aşkı başını yaktı! ''Kızımı da alıştırmış''
Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği’ne böyle haddini bildirdi

Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği’ne böyle haddini bildirdi

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

Uydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalar

Uydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalar

Oytun Erbaş yine çok konuşulacak! ''Sözlerimin arkasındayım''

Oytun Erbaş yine çok konuşulacak! ''Sözlerimin arkasındayım''

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.