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İzmir'de 3 kardeş yangında yanarak hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ifade: En çok anne olmayı sevdim

28.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Aralık'ta İzmir'de bir evde meydana gelen yangın faciası 3 küçük kardeşin sonu olmuştu. Yangında annenin evde olduğu ancak polise verdiği ifadede alt katta olduğu için yangını geç fark ettiği bu nedenle çocuklarına ulaşamadığı kaydedilmişti. Öte yandan anne Nuriye Menderes'in Facebook iletisi ise yürek dağladı. Menderes, Facebook ifadesine ''ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim'' notunu düştüğü görüldü.

İzmir'de 3 kardeş yangında yanarak hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ifade: En çok anne olmayı sevdim

İzmir'in Bayındır ilçesinde 24 Aralık'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtilmiş, anne Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, yangın sırasında evin alt katındaki mutfakta kahvaltı hazırladığını, durumu fark edip yukarı çıktığında alevlerin her yeri sardığını, bu nedenle çocuklarına ulaşamadığını söylediği ifade edilmişti.

Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki bir evde, 12.00 sıralarında, iddiaya göre kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, 2 yaşındaki ikiz kardeşler Remzi ve Yahya ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenini buldu. Olay günü çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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3 kardeşin cansız bedenlerinin, birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtilirken, ailenin komşuları, itfaiye ekiplerinin bölgeye geç geldiğini öne sürdü. Komşular, çocukların kurtarılamamasında bu gecikmenin etkili olduğunu iddia etti.

ANNE YANGIN SIRASINDA EVDEYMİŞ

Bu arada, Nuriye Menderes'in, yangın sırasında evde olduğu ortaya çıktı. Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, "Yangın sırasında alt kattaki mutfağımızda çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklar üst kattaydı, oyun oynuyorlardı. Yangının nasıl ve neden çıktığını bilmiyorum. Yangını çok geç fark ettim, yukarı çıktığımda alevler her yeri sarmıştı, çocuklarıma ulaşamadım" dediği ifade edildi. Sinir krizi geçiren Nuriye Menderes'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu, sakinleştirici verildiği bildirilmişti.

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İTFAİYE İHBARDAN 12 DAKİKA 56 SANİYE SONRA ULAŞMIŞ

İtfaiyenin olay yerine geç geldiği iddialarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Bayındır'daki itfaiye grubunun Kaymakamlık tarafından emniyet güçlerinin Bayındır'daki atış talimi için atış alanına görevlendirildiği, yerine Tire ilçesindeki başka bir itfaiye grubunun ilçeye yönlendirildiği bildirildi. Tire'den gönderilen itfaiye grubunun gün boyunca Bayındır'da hazır bekletildiği ve ilk yangın ihbarından 12 dakika 56 saniye sonra olay yerine ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, zaman çizelgesine de yer verilip, "Saat 12.06.45'te ilk çağrı karşılayıcı 112 personeli ihbarı aldı. İtfaiye personeline iletmesi ve Bayındır Grubu'nun yönlendirilmesi ile hazırlanıp hareketi 12.10.40’ta başladı. Birinci ekip, 12.23.36’da ulaştı. İlk müdahaleye başlaması ise 12 dakika 56 saniyede oldu. İkinci ekip 12.22'de vardı. İlk müdahaleye ise 12 dakikada başladı. Üçüncü ekip ise 12.45'te tedbir amaçlı olay yerine geldi" denildi.

''EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM''

Öte yandan anne Nuriye Menderes'in Facebook ifadesi ise yürek burktu. Menderes, Facebook ifadesine ''ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim'' notunu düştüğü görüldü.

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yangın İzmir
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