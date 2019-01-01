HABER

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E.'yi, tabancayla vurarak ağır yaralayan Türkan E., polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Olay, 29 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken, 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin saldırısına uğradı. Türkan E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Türkan E. olay yerinden kaçarken; Mehmet E. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ

Türkan E., suç aleti tabancayla birlikte, dün polis ekiplerine teslim oldu. Mehmet E.'yi kıskandığı için vurduğunu söylediği öğrenilen Türkan E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

036470b5716c7cc966b56a9e79de93d0

ea8aea17c3879c02f34b77b7130ee051

0ee6022b7f129a3758cfc4427488af48

Kaynak: DHA


Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...
Komşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulunduKomşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Ödemiş

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 1 yorum
MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

00.01'de doğdu... Bakın bebeğe ne isim verildi!

Karabük'te polisleri bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca dil döktü ama...

Trafik polislerini bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca...

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.