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  4. İzmir’de başıboş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir’de başıboş gezen maymun görenleri şaşırttı

22.12.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de başıboş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir’in Urla ilçesinde, başıboş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Çeşmealtı mevki Güvendik Mahallesi’ndeki bir evde çalışan işçiler, yanı başlarına kadar gelen maymunu gördü. Oldukça şaşıran işçiler, maymunun nerden geldiğini anlamaya çalıştı.

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Maymunun yakalamak isteyen işçiler, maymunun saldırgan tavırlarını görünce korkudan yaklaşamadı. Daldan dala atlayan maymun, bu sırada bir evin çatısına çıktı.

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Evin çatısında uzun süre bekleyen maymun, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu. Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor.

DHA

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