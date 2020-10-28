İzmir'de elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan çocuk: Kendim planladım

Alınan bilgiye göre, dün gece inşaatta bulunan kız çocuğunun ifadesi Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alındı.

"ONLAR KIZMASIN DİYE BUNU PLANLADIM"

Pedagog eşliğinde keşif için bulunduğu inşaata da götürülen küçük kız, kendisini kimsenin kaçırmadığını söylediği ve ifadesinde "Ailemden korkuyordum. Dışarıda vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluştum ancak saatin geç olduğunu fark ettim. Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım." dediği öğrenildi.

Kız çocuğu ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Balçova Kemalpaşa Mahallesi'ndeki inşaatın önünden geçen bir kadın, "Yardım edin" şeklinde ses duyması üzerine polisi aramış, bu arada çevre sakinleri de inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış, kafasına da çanta geçirilmiş 13 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu.

Kız çocuğu için ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. (AA)

