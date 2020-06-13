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  4. İzmir'de feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

İzmir'de feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 21:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde 2 ticari taksinin karıştığı kazada ticarilerden biri takla attı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde H.Y. idaresindeki ticari taksi Şair Eşref Bulvarı istikametinde ilerlerken Gazi Bulvarı yönünde seyir halinde olan H.K idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı.

TAKLA ATARAK KALDIRIMIN ÜZERİNE ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi takla atarak kaldırımın üzerine çıkarken kazada 2 sürücü de yaralandı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kentin en işlek caddelerinden birisi olan Gazi Bulvarı’nda çevre güvenliği sağlanırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücülerin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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