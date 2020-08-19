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İzmir'de feci kaza! Otomobil takla atıp, alt yola uçtu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 07:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde refüje çarpıp takla atarak alt yola uçan otomobilin sürücüsü Turgut Canıtez (28), ağır yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Otomobil takla atıp, alt yola uçtu: 1 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Güzelbahçe yönüne giden İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Turgut Canıtez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla atıp, alt yola uçtu. Kazada Canıtez ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canıtez, kaza yerinde yapılan müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turgut Canıtez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Demir yığınına dönen otomobil ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

(DHA)

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