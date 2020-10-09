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İzmir'de garip olay! Otomobilini uçuruma sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 23:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilin el frenini indiren M.H. (35), aracını uçuruma sürdü. Yapılan incelemede M.H. otomobil içerisinde bulunamazken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'de garip olay! Otomobilini uçuruma sürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan M.H., otomobilinin el frenini indirerek aracı uçuruma sürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bir araca çarparak durdu. Olayı görenler yardıma koşarken durumu ekiplere de bildirildi.
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ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, M.H.'nin otomobilde bulunamaması üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda, bölgeye arama- kurtarma de köpeği getirildi. Öte yandan, M.H.'nin, ailesine telefonla 'Siz göreceksiniz, benim ne yapacağımı' şeklinde mesaj attığı ileri sürüldü.
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'ARAÇ UÇTU, YARDIMA GİTTİK BULAMADIK'

Olay sırasında, arkadaşlarıyla birlikte oturan görgü tanığı Kadir Yonca (20), "Burada arkadaşlar ile otururken, bir araba hızlı bir şekilde uçuruma gitti. Arkadaşlarla peşinden koştuk, arabanın yanına geldiğimizde kimse yoktu, arabadaki telefon çalıyordu" dedi.

DHA

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