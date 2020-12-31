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İzmir'de iş insanı Tanyeri silah zoruyla kaçırılıp darp edildi

31.12.2020 19:45 | Son Güncelleme:
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İzmir'de iş insanı Tanyeri silah zoruyla kaçırılıp darp edildi

İzmir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla kaçırıldıktan sonra zorla otomobilin bagajına konularak bir süre dolaştırılan iş insanı Zeki Tanyeri, hissedarı olduğu Bornova’daki bir çelik fabrikasının önünde darp edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Tanyeri ise polise şikayette bulundu.

Bornova ilçesindeki bir çelik fabrikasının hissedarlarından Zeki Tanyeri, bugün Konak ilçesinde kaldığı otelden çıktıktan sonra, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabanca ile tehdit edilerek kaçırıldı. Zorla otomobilin bagajına konularak bir süre dolaştırılan Tanyeri daha sonra darpedilerek hissedarı olduğu Bornova ilçesindeki çelik fabrikasının önüne bırakıldı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye giderek darp raporu alan Tanyeri, şikayetçi oldu. Tanyeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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