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İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı: Bir daha yemem

16.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanserinden şüphe edilen kadın, soluk borusuna yapışan badem zarının çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. 25 yaşındaki Cansu Akgün, yıllar sonra ilk kez rahat nefes almaya başladığını söylerken, ''Kendimi kemoterapi aşamasına hazırlamıştım Bu süreçte hamile olduğumu öğrendim. Süreç çok zorlu geçti. Doktorum soluk borumdan badem kabuğu (zarı) çıktığı söylediğinde çok sevindim. Bademi çok severim ama bundan sonra yemeyeceğim" dedi.

İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı: Bir daha yemem

İzmir Bornova'da yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi Cansu Akgün, küçük yaşlardan bu yana yaşadığı nefes darlığı şikayetinin artması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde öksürük ve kanama gibi belirtiler nedeniyle akciğer kanserinden şüphe edilen Akgün, hamilelik sürecinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

SOLUK BORUSUNDAN BADEM ZARI ÇIKARILDI

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından yapılan tetkiklerde, Akgün'ün soluk borusunda yabancı cisim olabileceği sonucu ortaya çıktı. Prof. Dr. Ceylan ve ekibi, bronkoskopi yöntemiyle soluk borusunun alt kısmındaki yabancı cismi çıkardı. Patolojik inceleme sonucu cismin bir santimetre büyüklüğünde badem zarı (iç kabuğu) olduğu belirlendi.

İltihabın etkisiyle üzerinde katman oluşan ve görünümü değişen badem zarından kurtulan Cansu Akgün, sağlığına kavuştu.

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AKCİĞERDE İLTİHABA NEDEN OLMUŞ

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine, hastanın soluk borusundaki yabancı cismin tıkama yapması sonucunda biriken iltihabın akciğerde tahribata neden olduğunu, çekilen filmlerde kansere benzer bir görüntü oluştuğunu söyledi.

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Endoskopik operasyonla hastalarının kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu: "Soluk borusunun çapı yaklaşık 2 santimetre civarındadır. Hastamızın soluk borusundan çıkardığımız parça 1 santimetreydi. Yabancı cisim bulunduğu yerde soluk borusunu tamamen kapatmış ve sağ akciğerin alt parçasında tahribata yol açacak süreci başlatmış. Operasyonla hastamızın nefes darlığı ve kanama problemi tamamen ortadan kalktı. Bir haftalık yoğun fizyoterapi uygulaması sonucunda akciğerinde birikmiş olan balgamların çıkmasıyla hastamız özlediği günlük yaşam kalitesine yükseldi."

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''BUNDAN SONRA YEMEYECEĞİM''

Cansu Akgün ise yıllar sonra ilk kez rahat nefes almaya başladığını söyledi.
Daha önce başvurduğu sağlık kurumlarında kanser olabileceğinin söylendiğini, tümörden şüphe edildiğini dile getiren Akgün, "Kendimi bir kemoterapi aşamasına hazırlamıştım hatta konuşmakta bile zorlanıyordum. Bu süreçte hamile olduğumu öğrendim. Süreç çok zorlu geçti. Doktorum soluk borumdan badem kabuğu (zarı) çıktığı söylediğinde çok sevindim. Artık rahat bir şekilde nefes alıp, konuşabiliyorum. Bademi çok severim ama bundan sonra yemeyeceğim." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser İzmir
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