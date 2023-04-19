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İzmir'de korku dolu anlar: Halat koptu, gökdelende asılı kaldılar!

19.04.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bayraklı ilçesinde bulunan bir gökdelende temizlik yapan işçilerin halatı koptu. İskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı. İşçilerin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir'de korku dolu anlar: Halat koptu, gökdelende asılı kaldılar!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. Binaya defalarca çarpan iskelede bulunan 2 işçi, korku dolu anların ardından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelende meydana geldi. Binanın camlarını temizledikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu iskelenin halatlarından birisi bir anda koptu. Halatın kopmasıyla iskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı.

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Merdivenlere ip atıp kendilerini sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Halatın kopmasıyla bir süre iskelede mahsur kalan 2 işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi. (İHA)

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İzmir Bayraklı gökdelen

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