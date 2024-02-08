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  4. İzmir'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

İzmir'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

08.02.2024 21:54 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

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Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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