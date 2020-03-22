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İzmir'de korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 09:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalan 2 kişi öldü. Yayaların alkollü olduğu önü sürüldü.

İzmir'de korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kaza, saat 02.00 sıralarında Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostanlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen İlhami K. ile arkadaşı Harun A., yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre düştü. Bu sırada Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı yönüne giden Levent A. yönetimindeki otomobil, iki arkadaşın üzerinden geçti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralılardan Harun A., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İlhami K. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İlhami K. ve Harun A.'nın cansız bedenleri, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otomobil sürücüsü Levent A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(DHA)

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