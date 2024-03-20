HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir’de korkunç olay! Yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı

İzmir’de korkunç olay! Yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı

20.03.2024 00:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya (61) ve Nurhayat Yenidünya (51) çiftine çarptı. Kazada Mustafa Kemal Yenidünya hayatını kaybederken, eşi Nurhayat Yenidünya ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.Ö. (31) ise gözaltına alındı.

İzmir’de korkunç olay! Yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir - Konak istikametinde seyir halinde olan M.Ö. (31) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya ve eşi Nurhayat Yenidünya'ya çarptı.

Yenidünya çifti, kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mustafa Kemal Yenidoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kemal Yenidoğan’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgiyi soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçelerde eğitime kar engeli!O ilçelerde eğitime kar engeli!
Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladıErdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı
Mecidiyeköy'de tartışma! '50 tane dosyam var' diyerek üzerine yürüdüMecidiyeköy'de tartışma! '50 tane dosyam var' diyerek üzerine yürüdü
Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza yol
En Çok Okunan Haberler
Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Türk futbolunun acı günü! Eski milli futbolcumuz Ersen Martin hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı günü! Eski milli futbolcumuz Ersen Martin hayatını kaybetti

Markette iğrenç olay! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

Markette iğrenç olay! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

Adana trafiğinde bir kadın, tartıştığı kadın sürücüyü otomobilinin içinde darp etti!

Adana trafiğinde bir kadın, tartıştığı kadın sürücüyü otomobilinin içinde darp etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"

Kan donduran görüntü! Öldürüp cesedinin başında sigara içti

Kan donduran görüntü! Öldürüp cesedinin başında sigara içti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.