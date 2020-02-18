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  4. İzmir'de korkutan yangın! Ev alev alev yandı

İzmir'de korkutan yangın! Ev alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 06:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir evin 2'nci katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

İzmir'de korkutan yangın! Ev alev alev yandı

Yangın, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu.

Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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