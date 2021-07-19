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İzmir'de minibüs apartmana çarptı

19.07.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeyken freni boşalan servis minibüsü, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartmana çarparak asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın çarptığı dairede oturanlar büyük korku yaşadı.

İzmir'de minibüs apartmana çarptı

Kaza saat 23.30 sıralarında Egekent Mahallesi Merkez Cami Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre park halindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kaymaya başladı.

Yokuştan aşağıya doğru kontrolsuz şekilde giden servis minibüsü, yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak bir apartmanın duvarına çarptı. Servis minibüsü asılı kalırken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Minibüsün çarptığı apartmanda oturanlar sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı.

Servis minibüsü ve apartmanda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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