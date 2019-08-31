İzmir ‘de Otomobil Köprüden Uçtu: 2 Yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunhasanlar Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Aliağa-Manisa yolunda T.K. yönetimindeki 45 UZ 098 plakalı otomobil ilçe merkezi yönü istikametinden Manisa istikametine seyir halindeyken Koca Köprü mevkiinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi köprüde aşağıya uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü T.K. ile yolcu Z.K(11) kendi cabalarıyla araçtan çıktılar. Kazada hafif yaralanan sürücü T.K ile Z.K(11) ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



