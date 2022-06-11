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İzmir'de sır olay: Araç denize uçtu, ceset başka yerde bulundu

11.06.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaza yaparak denize uçan araçta yapılan incelemede içinde kimseye rastlanılmadı. Ekipler bir müddet sonra ise kaza yapan kişinin cansız bedenini başka bir noktada buldu. Şahsın, kaza anında yanında olan ve kurtulduktan sonra otele giden arkadaşı gözaltına alınırken, Atik'in intihar ettiğinin üzerinde duruluyor. Gözaltında olan F.S.U., ''Otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdik. o sırada Gökhan belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş etti. Korkup kaçtım'' dedi.

İzmir'de sır olay: Araç denize uçtu, ceset başka yerde bulundu

Edinilen bilgiye göre, bu sabah 07.35 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şifne Mahallesi'nde denize düşen 06 BOL 051 plakalı aracı buldu. Aracın içinde ve yakınlarında yapılan aramada kimseye rastlanmadı.
Cesedi başka bir noktada arazide bulundu, yanındaki arkadaşı oteldeydi
Aracın içinden çıkan bir kişinin yakındaki bir otele gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, oteldeki F.S.U. (18) adlı kişiyi bularak olayla ilgili bilgi aldı.

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YANINDAKİ ARKADAŞI: KORKUP KAÇTIM

F.S.U., kazanın ardından aracın içinden çıktıklarını, otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdiklerini ve o sırada Gökhan Atik'in belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin korkarak, yakındaki otele koşarak kaçtığını öne sürdü.

Polis ekipleri, aldıkları bilgi üzerine otelin yakınındaki arazi üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmada bir kutu mermi bulan ekipler, ardından da Gökhan Atik'in cansız bedenini buldu. Atik'in intihar ettiğinin üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltında olan F.S.U'nun sorgusu ise devam ediyor.

(İHA)

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İzmir
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