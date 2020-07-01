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  4. İzmir'de trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti, 5 yaralı var

İzmir'de trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti, 5 yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 07:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı, hamile bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında Hüseyin Erilmez idaresindeki otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyreden İ.Ş. yönetimindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Şeref Erilmez, Muammer Elekçi, Berat Süngü, Ebru Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

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Ekipler araçta sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü'yü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılardan Ebru, Miraç, ve Berat Süngü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Şeref Erilmez, Muammer Elekçi ve Hüseyin Erilmez ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile olan Ebru Süngü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(AA)

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