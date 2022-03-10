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  4. İzmir'de vatandaşları dolandıran kuyumcu sırra kadem bastı! Mağdurlar soluğu kapıda aldı

İzmir'de vatandaşları dolandıran kuyumcu sırra kadem bastı! Mağdurlar soluğu kapıda aldı

10.03.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de müşterileri dolandıran kuyumcu kayıplara karıştı, yapılan takip sonucu ise kıskıvrak yakalandı. Elde ettiği paralarla borçlarını ödediğini söyleyen kuyumcunun 4,5 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi. Altın almak amacıyla kuyumcunun hesabına binlerce lira aktaran vatandaşlar ise altınları almaya geldiklerinde kepengi kapalı dükkanla karşılaştı. Kuyumcu Mehmet E. ve akrabası M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Önder Caddesinde 10 yıldır kuyumculuk yapan evli ve bir çocuk babası Mehmet E., iddiaya göre piyasa değeri 4,5 milyon lira olan altınlarla sırra kadem bastı. Altın almak amacıyla kuyumcunun hesabına binlerce lira aktaran vatandaşlar ise altınları almaya geldiklerinde kepengi kapalı dükkanla karşılaştı. Dolandırıldıklarını düşünen mağdurlar, soluğu emniyette aldı. Binlerce liralık birikimlerinin gittiğini belirten mağdurlar Mehmet E.’nin geri dönmesini beklerken, kuyumcunun 2 Mart tarihinde kepengi yarım açık tutarak dükkana girmesi ve elinde altın olduğu düşünülen poşetle dükkandan çıkması güvenlik kameralarına yansımıştı.

AKRABASI İSTANBUL'DA SAKLAMIŞ

Toplam 23 mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kuyumcu Mehmet E.'nin İstanbul'da yaşayan akrabası M.E.'nin (34) yanında olduğu belirlendi. Kuyumcu Mehmet E., ve akrabası M.E., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.

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4,5 MİLYON LİRA VURGUN

3 yıllık süreçte toplam 4,5 milyon lira vurgun yaptığı tespit edilen Mehmet E.'nin, borcu olduğu ve dolandırdığı paralarla borcunu ödediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kuyumcu Mehmet E. ve akrabası M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İzmir
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