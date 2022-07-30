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  4. İzmir'de yaşanan kaza ortalığı savaş alanına çevirdi! 12 kişi yaralandı...

İzmir'de yaşanan kaza ortalığı savaş alanına çevirdi! 12 kişi yaralandı...

30.07.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Yolcu dolmuşu ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Ekipler gelene kadar yaralılar yol kenarına yatırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

İzmir'de yaşanan kaza ortalığı savaş alanına çevirdi! 12 kişi yaralandı...

Kaza, akşam saatlerinde Çamlıkule Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 290/5 Sokak’ta ilerlemekte olan B.S. idaresindeki kamyonet ile 290 Sokak üzerinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki yolcu dolmuşu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

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YOLDA YATAN YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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