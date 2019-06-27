HABER

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 08:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de hafif yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Menderes-Gümüldür karayolu Küner Kavşağı yönünde meydana geldi. Menderes yönüne giden Bekir Cirit yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Abdullah T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Muhammet S. yönetimindeki otomobil de Abdullah T.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada Bekir Cirit, Abdullah T. ve Muhammet S. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekir Cirit, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 
Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandıKuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kazası Kaza

En Çok Okunan Haberler

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.