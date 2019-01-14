HABER

İzmir'deki ördek avı faciasını görgü tanığı anlattı: Sesler geliyordu, çırpındığını görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 08:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintisi facia yaşanmasına neden oldu. Yağışlar devam ederken ördek avlamak isteyen 4 avcının bulunduğu kayık alabora oldu. Yaşanan alaboranın ardından çırpınan kişileri gören vatandaşlar kurtarma ekiplerine haber verdi.

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez’in cansız bedenlerine ulaşılırken, donmaktan son anda kurtulan Hüseyin Karakuş’un tedavisine ise Torbalı Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi. AFAD ve deniz polisi ekipleri ise Mesut Yıkılmaz’ı aramaya devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olayın görgü tanığı Ferit Ovalı, korku dolu anları anlattı.

'Sudan çıkarıp hastaneye götürdük'

“Suya bakmak için aracımla buraya geldim. Suya bakan insanları görünce birilerinin kaybolduğunu anladım ve suda çırpınan birini gördüm. Sonrasında da ilk cesedi gördüm. Hemen suda çırpınan vatandaşı çıkarmak için harekete geçtik. Gelen tekneyle Hüseyin Karakuş’u sudan çıkardık.
Biz yanına gittiğimizde soğuktan morarmıştı ve can çekişiyordu. Hemen kendisini hastaneye götürdük. AFAD ekiplerinin gelmesiyle ceset sudan çıkarıldı. Hastaneden sonra yeniden buraya döndüğümde ikinci cesedin de çıkarıldığını gördüm” ifadelerini kullandı.
Donmak üzereyken kurtarılan Hüseyin Karakuş’un akrabası Ali Karakuş ise kahvede otururken acı haberi aldıklarını söyledi.
Karakuş, yaşananları şu sözlerle aktardı:
“Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş’un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Torbalı ördev av

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhat Tunç Twitter'dan duyurdu: Gözaltına alınıyorum

Ferhat Tunç Twitter'dan duyurdu: Gözaltına alınıyorum

Sakarya'da patlama mı oldu? Gökyüzünü alevler sardı

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Muğla'daki Anadolu Lisesi'nde fuel oil alarmı

Anadolu Lisesi'nde panik anlar! Denize kadar ulaştı

Yan dönen rögar kapağı trafiği alt üst etti

Yan dönen rögar kapağı trafiği alt üst etti

Yavru köpeği ezip böyle kaçtı

Yavruyu ezip kaçtı! Arkasına bile bakmadı

Her şeyi itiraf etti! Bartın'da ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

Ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.