İzmir'deki ördek avı faciasını görgü tanığı anlattı: Sesler geliyordu, çırpındığını görünce...

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez’in cansız bedenlerine ulaşılırken, donmaktan son anda kurtulan Hüseyin Karakuş’un tedavisine ise Torbalı Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi. AFAD ve deniz polisi ekipleri ise Mesut Yıkılmaz’ı aramaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olayın görgü tanığı Ferit Ovalı, korku dolu anları anlattı.

'Sudan çıkarıp hastaneye götürdük'

“Suya bakmak için aracımla buraya geldim. Suya bakan insanları görünce birilerinin kaybolduğunu anladım ve suda çırpınan birini gördüm. Sonrasında da ilk cesedi gördüm. Hemen suda çırpınan vatandaşı çıkarmak için harekete geçtik. Gelen tekneyle Hüseyin Karakuş’u sudan çıkardık.

Biz yanına gittiğimizde soğuktan morarmıştı ve can çekişiyordu. Hemen kendisini hastaneye götürdük. AFAD ekiplerinin gelmesiyle ceset sudan çıkarıldı. Hastaneden sonra yeniden buraya döndüğümde ikinci cesedin de çıkarıldığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Donmak üzereyken kurtarılan Hüseyin Karakuş’un akrabası Ali Karakuş ise kahvede otururken acı haberi aldıklarını söyledi.

Karakuş, yaşananları şu sözlerle aktardı: