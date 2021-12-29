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İzmir'deki otelde feci ölüm! Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetti

29.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay İzmir Selçuk'ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıkan Özde Çivici, odasına girdiği sırada pet şişe içinde bulunan sıvıyı su sanarak içti. Çivici'nin içtiği sıvının mermer cilası olduğu ortaya çıkarken, genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'deki otelde feci ölüm! Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

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MERMER CİLASI SU ŞİŞESİYLE YAN YANAYMIŞ

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

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İHMAL İDDİASI

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah Ailesine sabır versin. Bu nasıl bir hayvanlık? Bu nasıl bir CAHİLLİK Su şişesine mermer cilası koyup insanların olabileceği yere koymak. Allah yardım etsin yakınlarına
Ölümün nereden ve ne zaman geleceği hiç belli olmaz Allah rahmet eylesin .
Su sanıp içti. Pek inandırıcı gelmedi bana.

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