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İzmir'den Kenan Evren ismi siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Kenan Evren'in isminin sokak ve caddelerden kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti.

İzmir'den Kenan Evren ismi siliniyor

Belediye Meclisinin şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in adını taşıyan sokak ve caddelerde isim değişikliği önerisi görüşüldü.

KENAN EVREN İSMİ TAŞINIYOR

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Kenan Evren'in adını taşıyan cadde ve sokaklarda isim değişikliği oy birliğiyle karara bağlandı. Buna göre, Evren ismini taşıyan Bergama ilçesindeki caddeye Fethi Sekin, Foça ilçesindekine Foça Şehitleri, Menderes ilçesinde de Türkan Saylan, Ödemiş ilçesindeki sokağa ise Zeytin Sokak isimleri verilecek. Burada söz alan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, karardan dolayı Belediye Başkanı Soyer ve üyelere teşekkür etti.

Meclisin dilek ve temenniler bölümü öncesi Soyer, salon yenileneceği için konuşma süreleri için dijital saatler takılacağını belirterek, bu zamana kadar kum saati kullanacaklarını hatırlattı.

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Son dönemde meydana gelen depremlere de değinen Hızal, bununla ilgili komisyon kurulmasına yönelik önerge verdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir'i depreme hazırlamak amacıyla Deprem ve Afet Daire Başkanlığı kuracaklarını söyledi.

SOYER VE BOZTEPE ARASINDA TARTIŞMA

Ardından tekrar söz alan Hüsnü Boztepe'nin, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemindeki Sayıştay raporlarını gündeme getirmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Tekrar konuşmak isteyen Boztepe'ye Soyer, "Davranışınızı siyasi ahlaka aykırı buluyorum. Size söz vermiyorum." diye konuştu.

Tunç Soyer, Boztepe ile yaşadığı tartışma sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de hiçbir belediye yoktur ki Sayıştay bazı bulgular tespit etmemiş olsun. Mutlaka tespit eder, işi budur. Bu bulguların cevaplanması istenir. Yeterli bulunur, bulunmaz. Yargı yoluna gidilir, itiraz edilir. Bütün bunlar yokken, Sayıştay'ın bulgularını meclis gündemine getirmek, müzakere etmeye kalkışmak burada yapmaya çalıştığımız siyasetin seviyesini aşağı çekilmesi siyasi ahlaka uygun düşmez. O yüzden söz vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Bu meclisin siyasi seviyesini aşağı çekmeye çalışan hiç kimseye söz vermeyeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Evren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi

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