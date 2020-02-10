İzmir'den Kenan Evren ismi siliniyor

Belediye Meclisinin şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in adını taşıyan sokak ve caddelerde isim değişikliği önerisi görüşüldü.

KENAN EVREN İSMİ TAŞINIYOR

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Kenan Evren'in adını taşıyan cadde ve sokaklarda isim değişikliği oy birliğiyle karara bağlandı. Buna göre, Evren ismini taşıyan Bergama ilçesindeki caddeye Fethi Sekin, Foça ilçesindekine Foça Şehitleri, Menderes ilçesinde de Türkan Saylan, Ödemiş ilçesindeki sokağa ise Zeytin Sokak isimleri verilecek. Burada söz alan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, karardan dolayı Belediye Başkanı Soyer ve üyelere teşekkür etti.

Meclisin dilek ve temenniler bölümü öncesi Soyer, salon yenileneceği için konuşma süreleri için dijital saatler takılacağını belirterek, bu zamana kadar kum saati kullanacaklarını hatırlattı.

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.