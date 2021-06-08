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İzmir depremi soruşturmasında 29 kişiye dava

08.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 8 binada 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10’u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı.

İzmir depremi soruşturmasında 29 kişiye dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında iddianamelerin hazırlandığı bildirildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, bu şüphelilerden 10'u hâlihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkındaki evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiştir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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DHA

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deprem İzmir

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