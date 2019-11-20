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İzmir'e özel saç rengi: İzmir kumralı, İzmir kumralı ombre

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2,5 yıl önce İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak açtıkları iş yeri ile kuaförlük hizmeti veren Hamdi ve Tahir Soysal kardeşler, İzmir'e özel geliştirdikleri iki yeni renkle yankı uyandırdı. İki kardeş, “İzmir Kumralı ile “İzmir Kumralı Ombre” saç renklerini sektöre kazandırdı.

İzmir'e özel saç rengi: İzmir kumralı, İzmir kumralı ombre

Alsancak'taki Gül Sokakta 2.5 yıldır hizmet veren Hamdi ve Tahir Soysal kardeşler, sektörde 6 farklı renge imza attıklarını, İzmir'e özel olarak, “İzmir Kumralı ile “İzmir Kumralı Ombre” renklerini kazandırdıklarını dile getirdi. Hamdi ve Tahir Soysal Kardeşler, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirerek, iki saç renginin ilgi gördüğünü söyledi.

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Sedat Biga Hair Studio İzmir ortaklarından Hamdi Soysal, 10 yılı aşkın süredir sektörün içinde olduklarını ifade ederek, İzmir'de kuaförlük alanında profesyonel çözümler getirmek için bir salon açmak istediklerini kaydetti. Soysal, “Bizim geldiğimiz dönemde İzmir'de mikro kaynak ve medikal kaynak işlemleri maalesef yoktu. Bu uygulamaları İzmir'e getiren öncü firma biz olduk. Biz kente geldiğimizde boncuk kaynak yapılıyordu. Halbuki; biz kaynak yaparken saçın yapısına göre hazırlıyoruz. Boncuk saç, dipten taranmazken mikro kaynak taranabiliyor, toplanabiliyor. Kaynak olduğu da dışarıdan belli olmuyor. Bize gelen kadınların saçları genelde yıpranmış ve yanmış oluyor. Mikro kaynak gerçek saç hissi verdiği için kullananları da mutlu ediyor, adeta insanları gençleştiriyor” diye konuştu.

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'SEKTÖRE KAZANDIRDIK'

Renk konusuna özel önem verdiklerini kaydeden ortaklardan Tahir Soysal da, "Müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek için 5 yıl öncesinde renklerle ilgili bir Ar-Ge çalışması yaptırdık. İstanbul’da 6 renge ismini biz verdik. İzmir'de de özel renklerimiz olsun istedik. İzmir Kumralı ile İzmir Kumralı Ombre isimli renkleri sektöre kazandırdık. İnsanlara istedikleri tonda ve hayal ettikleri renklerde boya uygulaması yapabiliyoruz. Kendimize ait renk çeşitlerimiz var. Salonumuzda birinci kalitede çok geniş bir saç standı da bulunuyor. Saç rengini uygulamadan önce müşterilerimize gösteriyoruz. Böylece kadınlar sürpriz yaşamadan gönül rahatlığıyla işlem yaptırabiliyorlar. Türkiye'nin her ilinden müşterilerimiz geliyor. Havaalanı ve otogardan onları almak için vip araç hizmetimiz de bulunuyor” ifadesini kullandı.

(İHA)

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