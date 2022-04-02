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İzmir iftar saati 2 Nisan! İzmir iftar vakti kaçta? 2022 İmsakiye ile İzmir'de oruç kaçta açılıyor?

02.04.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir iftar saati 2 Nisan! İzmir iftar vakti kaçta? İzmir'de yaşayan vatandaşlar 2022 İmsakiye ile İzmir iftar vakitleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Ramazan ayı tüm coşkusuyla yaşanmaya başlandı ve iftara sayılı saatler kala İzmir iftar saati de merak ediliyor. İzmir'de orucu kaçta açabileceğiniz ilişkin saat bilgisi haberimizde...

İzmir iftar saati 2 Nisan! İzmir iftar vakti kaçta? 2022 İmsakiye ile İzmir'de oruç kaçta açılıyor?

İzmir iftar vakti kaçta? 2022 İzmir iftar saati 2 Nisan günü arama motorlarında sorgulanıyor. İftar saati yaklaştı ve Türkiye genelinde vatandaşlar iftar saati hakkında bilgi almaya çalışıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir iftar vakti kaçta sorusuna yanıt bulmak istiyor. Haberimizden İzmir iftar vaktini kolaylıkla öğrenebilirsiniz!

İZMİR İFTAR VAKTİ KAÇTA?

2 Nisan: 19:42

3 Nisan: 19:43

4 Nisan: 19:44

5 Nisan: 19:45

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

-Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

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Anahtar Kelimeler:
Oruç İzmir iftar
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