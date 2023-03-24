İZMİR İFTAR VAKTİ 24 Mart 2023: İzmir iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar saati!

İzmir iftar vakti 24 Mart 2023 Cuma günü arama motorlarında araştırılıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 23 Mart'ta başladıç Diyanet tarafından 2023 yayımlanan dini günler takvimine göre ramazan ayı 20 Nisan'da açılacak oruç ile sona erecek. Biçok kişi, İzmir iftar vakti 2023 konu başlığını araştırıp "24 Mart 2023 İzmir iftar saati kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.İşte 24 Mart 2023 Cuma günü İzmir iftar vakti...

İZMİR İFTAR SAATİ KAÇTA?

İzmir'de 24 Mart 2023 Cuma günü iftar saati 19:33'tür.

25 Mart 2023 Cumartesi İzmir'de iftar vakti 19:34

26 Mart 2023 Pazar İzmir'de iftar vakti 19:35

27 Mart 2023 Pazartesi İzmir'de iftar vakti 19:36

İZMİR SAHUR SAAT KAÇTA?

25 Mart 2023 Cumartesi İzmir'de sahur saati: 05:39

26 Mart 2023 Pazar İzmir'de sahur saati: 05:37

27 Mart 2023 Pazartesi İzmir'de sahur saati: 05:36

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

