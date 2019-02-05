İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ciğerlerdeki karbonmonoksidi ölçecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Alsancak Pasaport İskelesi önünde stant kurarak vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapacak. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, isteyenlerin akciğerlerinin zehirli gazlardan ne kadar etkilendiğini öğrenebileceğini ifade etti.

​İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bu yıl 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında 8 Şubat Cumartesi günü Pasaport İskelesi önünde stant kurarak vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapacak. Farkındalık yaratmak için Sigara Bırakma Günü'nden bir gün öncesinde hatırlatma yapacaklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, sigara içen ya da içmediği halde pasif olarak etkilenenlerin akciğerlerindeki karbonmonoksit oranını öğrenebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız sigaranın bırakılması gerektiğini vurgulamak. Bazı verileri onlarla paylaşarak aktaracağız. Sigaranın sebep olduğu hastalıkları hatırlatarak akciğerimizin nasıl etkilendiğini göstereceğiz. Sigarasız bir hayatın hareketli yaşam olduğunu, hareketli yaşamın da sağlıklı bir geleceğin en önemli ayağı olduğunu anlatacağız. Karbonmonoksit ölçümü her kişi için özel kullanılan aparatlarla ve basit bir teknikle ağızdan nefes alarak gerçekleştiriliyor. Kişinin risk taşıyıp taşımadığı bilgisini uzmanlar verecek. Sigara içen vatandaşlarımız akciğerlerindeki karbonmonoksitin ne oranda olduğunu öğrenecek. Zehirli gaz akciğerlere zarar veriyor. Kişi şu anda hissetmese de ilerleyen zamanda geri dönülmez aşamalara girdiğinde yapacak bir şey kalmayabilir. Standımızda 'sigarayı bırak' çağrısı yapacağız. Sigara bıraktırma polikliniklerimiz var. Herkesi destek almaları için polikliniğimize bekliyoruz."

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