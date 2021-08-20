İzmir’in Çernobil’ini temizleme çağrısıyla ‘Duran Adam’ eylemi sona erdi

Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikasının bulunduğu alanda, 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen nükleer atıkların kaldırılması için mücadele sürüyor. Aylar önce söz konusu alanın nükleer atıklardan temizlenmesi için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından başlatılan 'Duran Adam' eyleminde, 13 hafta geride kaldı. Son eyleme katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve Başkan Arda'nın eşi Deniz Arda da destek verdi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, çevreci Avukat Arif Ali Cangı ve bölge sakinlerinin de yer aldığı eylemde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Arda, söz konusu atıkların temizlenmesi için çağrıda bulundu.

“ARTIK BURAYI TÜM TÜRKİYE BİLİYOR”

Alanın nükleer atıklardan temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrıda bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün 'Duran Adam' eylemimin son günü. Bu eyleme başlarken hedefimiz şuydu, herkes tehlikenin farkında olsun. Bir kamuoyu baskısı yaratalım. Bu baskıyla hükümet buraya el atsın, burayı temizlesin. Siyasi bir dil kullanmadık, çok masum bir istediğimiz vardı, buradaki insanların sağlığı, çocukların geleceği. Bu bizim için çok önemli. Bu mücadeleyi 14 yıldır sürdüren insanlar var. Onların mücadelesini yok sayamayız. Burası temizlensin istiyoruz. Sessiz bir çığlık olarak burada durup, burayı Türkiye'ye, dünyaya duyurma hedefiyle yola çıktım. Geldiğimiz noktada amacımıza ulaştık. Burayı artık tüm Türkiye biliyor. Bu sessiz çığlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyarlılık göstermesini ve buranın temizlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“YAŞAM HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İki yıldır çeşitli felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaketler bize gösterdi ki, kentin yerel yöneticilerinin en öncelikli meselesi, yaşam hakkını korumak. Vatandaşlarımızın yaşam hakkını koruyarak, onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bu şehirde yaşamalarını sağlamak. Asli görevimizin bu olduğunu gördük. Hükümetin ilgili kurumlarına sesleniyoruz, elbette bir devlet kurumu olarak gereken yazışmaları, başvuru süreçlerini yürüteceğiz ama buradan da yüksek sesle haykırıyoruz. Bizim vergilerimizle, bizim vatandaş olma hakkımızla, yaşam hakkımızla ilgili bir tercihi, bizim adımıza yapmak mecburiyetindesiniz. Buranın temizlenmesi için gereken bütçeyi ayırmak mecburiyetindesiniz. Bu bizim yaşam hakkımızla ilgili bir şey. Öncelikli mesele burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı yaşama hakkı. Burayı temizleyin. Ne gerekiyorsa yapın. Bizim yaşam hakkımız, sizin tercihlerinizle unutturulamaz, bir kenara bırakılamaz. Biz yaşam hakkımızı istiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı bir gelecek kurmasını istiyoruz. Hakkımızı talep etmeye devam edeceğiz. Zannetmesinler ki, bu süreçler bitti, biz sesimizi kesip oturacağız. Sesimizi kısmayacağız, odalarımızla, vatandaşlarımızla, STK'larımızla, belediyelerimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu atıklar temizlenene kadar da vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından, 'Duran Adam' eyleminin son bulduğunu ve çevreyle ilgili STK temsilcilerinin mücadeleye devam edeceği ifade edildi.

(DHA)



