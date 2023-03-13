İzmir Karabağlar'daki TOKİ projesinin hak sahipleri, belediye önünde eylem yaptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yargı kararları nedeniyle başlatılamayan TOKİ projesinden hak sahibi olan bir grup, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesini protesto etti.Belediye önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesinin ve Şehir Plancıları Odasının itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine ilçede yeni konuta ihtiyaç olmadığını söylediğini ileri süren İnal, şöyle dedi:

"Kiracı insanlarız. İzmir'in en çok kaçak yapılarının olduğu Karabağlar ilçesidir. Bunu da herkes bilir. Buradaki binalar depreme dayanıksız. Arazi, Hazine'nin TOKİ'ye devrettiği arazi. Belediye süreci geciktirmeye yönelik itirazlar yaparak dava açıyor sürekli ve mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 4 yıllık süre içerisinde inşaatımız başlamadı. Bakanlık yetkilileri 'mahkemenin kararını beklemek zorundayız' dedi. Danıştaydan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Hepimiz kiracıyız."İnal, hak sahibi 809 kişi olduklarını ifade ederek, "4 yıl oldu, bizim ile kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında ve insanlar evlerine girmek için gün sayarken bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. İzmir deprem bölgesi, birçok aktif fay hattının üzerinde yaşamaya çalışıyoruz, oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız. Buradan Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odasına sesleniyorum; itiraz ettiğiniz ve durduğunuz evlerin sahipleri burada gerçek Karabağlar halkı dar gelirli insanlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

