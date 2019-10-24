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İzmir merkezli "sahte gözlük" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kaçak yollarla yurda getirdikleri gözlük ve optik ürünlerini sahte barkodla piyasaya sürdükleri suçlamasıyla, ülke genelinde mağazaları bulunan bir firmanın yönetici ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı - İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yürütülen operasyonda, firmaya ait depo ve iş yerlerinde piyasa değeri 7 milyon lirayı aşan sahte güneş gözlüğü, cam, lens ve optik malzeme ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli sahte ve kaçak gözlük operasyonunda, ülke genelinde mağazaları bulunan bir firmanın yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Türkiye genelinde 60 optik mağazası bulunan firma yetkilileri ve çalışanlarına yönelik İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi de olan şirket yöneticisi M.P ile D.P, A.H.D, M.Ü, S.Ö, S.K, H.Z, M.P, Ö.A. ve Y.K.S yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, merkezi İzmir'de olan ve Türkiye genelinde yaklaşık 60 mağazası bulunan optik firmasının yetkilileri ve çalışanlarının, kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri çeşitli marka ve modellerde güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon ve tıbbi cihazlara sahte barkod ve karekod düzenlediğinin belirlendiği kaydedildi.

Optik cam ve optik çerçeveleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sistemde farklı marka ve model adı altında kayıt altına alarak bu ürünleri yasal hale getirdikleri ve mağazalarında satışa sunarak müşterilerin mağduriyetine neden oldukları iddiasıyla 10 zanlının yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, firmanın depolarında ve mağazalarında, sahte olduğu tespit edilen ve gümrüklenmiş değeri 7 milyon 614 bin 177 lira olan çeşitli marka ve modellerde 35 bin 78 güneş gözlüğü, 38 bin 50 gözlük kılıfı, 170 bin 30 optik cam, 19 bin 150 optik çerçeve, 32 bin 633 renkli gözlük camı, 931 klipsli gözlük camı, 3 bin 599 lens ve solüsyon, 10 bin 532 karton gözlük kutusu ve 19 bin 600 gözlük temizleme bezinin ele geçirildiği kaydedildi.

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