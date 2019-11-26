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İzmir ve Muğla'yı sağanak yağış vurdu! Cadde ve yollar göle döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 03:47 | Son Güncelleme

Sağanak yağışın etkili olduğu İzmir ve Muğla'da cadde ve yollar göle döndü. İzmir'de sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araç sağanak yağış nedeniyle dereye düştü.

İzmir'de kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Datça karayoluna kaya parçaları düştü, Armutalan Mahallesi'nde küçük çaplı toprak kayması meydana geldi. İlçedeki tarım arazileri su altında kaldı.

KAMYONET DEREYE DÜŞTÜ

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde Bahri Durgun (61) idaresindeki kamyonet yağış nedeniyle dereye düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla dereye düşen araç çıkarıldı.

Durgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine su bastığı haberi üzerine evden çıktığını ve bu sırada şiddetli yağış ve yolun karanlık olması nedeniyle aracının dereye kaydığını söyledi.

Dükkanını ve komşularını selden kurtarmaya çalıştığını anlatan Durgun, "Onları kurtarmaya yetişirken arabayı batırdık. Mobilya dükkanım var, zararım çok fazla." ifadelerini kullandı.

Bozburun, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerindeki derelerin taşmasıyla dün bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. (AA-DHA)

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