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İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 23:34 | Son Güncelleme

İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belirlenen bölgede bulunan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu 126 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi Karaburun ve Karaada açıklarında ekiplerce tespit edilerek durdurulan 2 ayrı lastik botta da 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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