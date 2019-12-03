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İzmir’de alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 02:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sakini genç kadının vücudunda 3’üncü derece yanık oluşurken, kendisini kurtaran itfaiye eri ise dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Yangın, saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Akarcalı Mahallesi 1095. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında meydana geldi. Eşi cezaevinde bulunan 1 çocuk annesi Özgehan G. (24), evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ikamette yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İTFAİYE ERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yangın esnasında ikametin içerisinde bulunan genç kadını kurtarmak için içeriye giren itfaiye eri Mehmet Ç (42), evin içerisinden çıktığı sırada kapı önünde fenalık geçirerek bayıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, ev sahibi Özgehan G. ve itfaiye eri Mehmet Ç. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç kadının hayati tehlikesi bulunurken, itfaiye erinin ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Özgehan G’nin 5 yaşındaki kızı Nehir’in yangın esnasında komşuda olması ise yüreklere su serperken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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izmir yangın

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