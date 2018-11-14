HABER

İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 07:24 | Son Güncelleme

İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması nedeniyle sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konak'tan Bayraklı istikametine seyreden Hakan Aktaş (37) idaresindeki 35 DD 3682 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Aktaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

PARTNER17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!
Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...
Gümüşhane'de feci kaza! TIR duvara girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandıGümüşhane'de feci kaza! TIR duvara girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bariyer izmir otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylar

KKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylar

Kaç Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi? AK Partili vekil açıkladı

Kaç Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi? AK Partili vekil açıkladı

Bin 400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor

Bin 400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor

Gazinoda silahlı kavga! Yaralılar var

Gazinoda silahlı kavga! Yaralılar var

Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...

Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...

Gümüşhane'de feci kaza! TIR duvara girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı

Gümüşhane'de feci kaza! TIR duvara girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.