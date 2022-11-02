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  4. İzmir’de bin 728 litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir’de bin 728 litre sahte alkol ele geçirildi

02.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonetin kasasından bin 728 litre şişelenmiş sahte alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, dün saat 20.15 sıralarında park halindeki kamyonetin kasasında sahte alkol olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kamyonetin bulunduğu adrese giden ekipler, bir nakliye şirketine ait olduğu öğrenilen kamyonetin kasasında 432 koli içerisinde bin 728 litre şişelenmiş sahte alkol ele geçirdi.

Öte yandan, olayla ilgili 4 şüpheli E.K., R.A., A.N. ve Y.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İzmir sahte alkol

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