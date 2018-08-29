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İzmir'de düğündeki halay çekme kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 04:37 | Son Güncelleme

Bayındır ilçesinde bir düğünde çıkan kavganın ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde bir düğünde çıkan kavganın ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızıloba Mahallesi'nde bir düğünde halay çekme nedeniyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.G, İ.K, Ş.B. ve B.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralanan 16 kişiden 14'ünün de taburcu edildiği öğrenildi.

- Olay

Halim Y. ile hayatını birleştirdiği Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düğün düzenlemiş, iddiaya göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2'si ağır 16 kişi yaralanmıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olaya ilişkin Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayındır halay kavga yaralı

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