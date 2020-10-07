İzmir’de fabrikada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde çalıştığı bir fabrikada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün Yenifoça yolu üzerinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik Sac Fabrikası’nda yaşandı. İddiaya göre, fabrika çelikhanesinin eskiyen saclarının değiştirilmesi sırasında dış taşeronun işini takip eden işçi Kadir Özdemir (36), 10 metre yüksekten yere düştü. Özdemir’in düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Özdemir’i ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özdemir’nin evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



