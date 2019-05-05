İzmir'de Hıdırellez ateşi yakıldı

İZMİR (AA) - Anadolu'da "baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez için İzmir'de ateş yakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar, Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yürüyüşün ardından meydanda Hıdırellez ateşini yaktı.

Daha sonra İzmir Selçuk Rose Roman Dans Topluluğu kısa bir gösteri sundu.

Terör saldırılarında şehit olan askerler nedeniyle yapılması planlanan bazı etkinlikler ise iptal edildi.

